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‏⁧‫ #عاجل‬⁩ | مصدر أمني لـ #الرائد: سقوط قذيفتان بمحيط مطار معيتيقة ولا توجد أض…

تم النشر منذُ 2 دقيقتين
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

‏⁧‫ #عاجل‬⁩ |
مصدر أمني لـ #الرائد: سقوط قذيفتان بمحيط مطار معيتيقة ولا توجد أضرار بشرية.
#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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