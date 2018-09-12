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بالفيديو | مطار معيتيقة يخلي الطائرات إلى مطار مصراتة

تم النشر منذُ 31 دقيقة
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مصدر الخبر / ليبيا نيوز
ليبيا نيوز
مصدر الخبر / ليبيا نيوز

بالفيديو | مطار معيتيقة يخلي الطائرات إلى مطار مصراتة
أعلن المكتب الإعلامي لمطار معيتيقة البدء بعملية نقل الطائرات إلى مطار مصراتة عقب سقوط قذائف على المطار ومحيطه مع تجدد الاشتباكات المتقطعة جنوب العاصمة طرابلس وتساقط القذائف العشوائية على المدينة.

وفيما يلي فيديو من داخل مطار معيتيقة اثناء اخلاء الطائرات:

فيديو من داخل مطار معيتيقة اثناء اخلاء الطائرات

Posted by ‎تك يحرق كل شي‎ on Tuesday, September 11, 2018

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عن مصدر الخبر

ليبيا نيوز

ليبيا نيوز

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