عاجل| التكوري لـ #الرائد، نخلي مسؤوليتنا من حدوث انهيار في الشبكة إذا أصيبت د…

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التكوري لـ #الرائد، نخلي مسؤوليتنا من حدوث انهيار في الشبكة إذا أصيبت دوائر أخرى.
#ليبيا
عن مصدر الخبر
ٌقناة الرائد
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