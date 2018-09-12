ليبيا_الآن| مركز الخدمات الصحة #سرت يستلم شحنة من التطعيمات أرسلها الإمداد ا…

#ليبيا_الآن| مركز الخدمات الصحة #سرت يستلم شحنة من التطعيمات أرسلها الإمداد الطبي بالمنطقة الوسطى، تحوي على مصول مضادة للإلتهابات الرئوية للرضع،بالإضافة إلى طعوم بي سي جي لحدثيي الولادة.



