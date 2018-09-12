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#عاجل| سلامة: جمعنا كل أطراف الصراع في الاتفاق، باستثناء طرف واحد فقط لم يوقع. …

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#عاجل|
سلامة: جمعنا كل أطراف الصراع في الاتفاق، باستثناء طرف واحد فقط لم يوقع.
#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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