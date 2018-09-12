عاجل| سلامة: ستسمعون “أخبار طيبة” خلال 24 القادمة حول الأوضاع الاقتصادية في ال…

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سلامة: ستسمعون “أخبار طيبة” خلال 24 القادمة حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد
#ليبيا
تعليق
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الاصلاحات الاقتصادية
اية اصلاحات اقتصادية يتكلمون عليها لدر الرماد في عيون الشعب ؟ ، فكرتني هذه الاصلاحات بخرافة سمعناها من جداتنا كنكتة . قيل لامرأة عربية عجوز ما رأ يك في اعطائك جمل لتستعيني به في حياتك فقالت فرقت حالي وين حوية اي انها تريد حوية قبل الحصول على الجمل . وهذا حالنا كل ما نريد هو الامان والاستقرار وتوفير الاستقرار ونزع السلاح ثم نفكر في الانتخابات وبعدها
الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية . هذه الحقيقة بالفتقي .
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