ليبيا_الآن| أستنكر الإتحاد العام لقطاع النفط والغاز في بياناً له، اليوم الأربع…

#ليبيا_الآن| أستنكر الإتحاد العام لقطاع النفط والغاز في بياناً له، اليوم الأربعاء، التفجير الإرهابية الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط #بطرابلس يوم الإثنين، وقدم العزاء لأسر الضحايا، ومتمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.