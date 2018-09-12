ليبيا_الآن| أستنكر الإتحاد العام لقطاع النفط والغاز في بياناً له، اليوم الأربع…

#ليبيا_الآن| أستنكر الإتحاد العام لقطاع النفط والغاز في بياناً له، اليوم الأربعاء، التفجير الإرهابية الذي استهدف المؤسسة الوطنية للنفط #بطرابلس يوم الإثنين، وقدم العزاء لأسر الضحايا، ومتمنياً للمصابين بالشفاء العاجل.
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