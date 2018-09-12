ليبيا_الآن| أستنكر الإتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات في بياناً ل…

#ليبيا_الآن| أستنكر الإتحاد العربي لعمال النفط والمناجم والكيماويات في بياناً له، اليوم الأربعاء، العملية الإرهابية التي استهدفت المؤسسة الوطنية للنفط #بطرابلس يوم الإثنين، وأعلن تضامنه مع ليبيا في مواجهة الإرهاب.