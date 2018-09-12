ليبيا_الآن| نظم مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، ومكتب منظمة الصحة العالمية ا…

#ليبيا_الآن| نظم مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، ومكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي لشرق المتوسط، وكلية التمريض من جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية (JUST)، بالتعاون مع وزارة الصحة في ليبيا، ورشة عمل تشاورية فنية حول أدوار ووظائف القوى العاملة التمريضية بالرعاية الصحية الأولية القائمة على أساس الأسرة بليبيا، الممولة من وزارة التنمية الدولية البريطانية.



