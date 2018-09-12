ليبيا_الآن| أحاط الممثل الخاص غسان سلامة البعثات الدبلوماسية إلى ليبيا بمقر ال…

#ليبيا_الآن| أحاط الممثل الخاص غسان سلامة البعثات الدبلوماسية إلى ليبيا بمقر الأمم المتحدة #طرابلس و #تونس، بإتفاق وقف إطلاق النار والخطوات التالية، وأكد بأن البعثة حددت المنتهكين، وأي جهة تتعمد لإنتهاك وقف إطلاق النار ستحاسب، وأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يقفان لهم بالمرصاد.
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