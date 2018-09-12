ليبيا_الآن| سلم مكتب أثار الواحات وجمعية جالو للتراث، أمس الثلاثاء، برعاية الم…

#ليبيا_الآن| سلم مكتب أثار الواحات وجمعية جالو للتراث، أمس الثلاثاء، برعاية المجلس البلدي جالو، مبني القصر الأيطالي المعروف بإسم القصر القديم بمدينة #جالو، إلي شركة واحة جالو للأستثمار، لترميمه وصيانته، وإعادة تأهيله وإستغلاله كموقع أثري للمدينة.
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