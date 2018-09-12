عاجل

#ليبيا_الآن| سلم مكتب أثار الواحات وجمعية جالو للتراث، أمس الثلاثاء، برعاية الم…

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| سلم مكتب أثار الواحات وجمعية جالو للتراث، أمس الثلاثاء، برعاية المجلس البلدي جالو، مبني القصر الأيطالي المعروف بإسم القصر القديم بمدينة #جالو، إلي شركة واحة جالو للأستثمار، لترميمه وصيانته، وإعادة تأهيله وإستغلاله كموقع أثري للمدينة.




عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك