ليبيا_الآن| سلم مكتب أثار الواحات وجمعية جالو للتراث، أمس الثلاثاء، برعاية الم…

#ليبيا_الآن| سلم مكتب أثار الواحات وجمعية جالو للتراث، أمس الثلاثاء، برعاية المجلس البلدي جالو، مبني القصر الأيطالي المعروف بإسم القصر القديم بمدينة #جالو، إلي شركة واحة جالو للأستثمار، لترميمه وصيانته، وإعادة تأهيله وإستغلاله كموقع أثري للمدينة.







