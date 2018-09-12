ليبيا_الآن| كلفت إدارة التجهيزات الفنية بمصلحة المطارات بوزارة المواصلات بحكوم…

#ليبيا_الآن| كلفت إدارة التجهيزات الفنية بمصلحة المطارات بوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، فريق عمل برئاسة رئيس قسم إنارة الحقل الجوي، زيارة مطار #زوارة الدولي، لفك وإزالة منظومتي أكمام الريح القديمتين، وتجميع وتركيب منظومتان جديدتان بالمطار.
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