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#ليبيا_الآن| كلفت إدارة التجهيزات الفنية بمصلحة المطارات بوزارة المواصلات بحكوم…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| كلفت إدارة التجهيزات الفنية بمصلحة المطارات بوزارة المواصلات بحكومة الوفاق، فريق عمل برئاسة رئيس قسم إنارة الحقل الجوي، زيارة مطار #زوارة الدولي، لفك وإزالة منظومتي أكمام الريح القديمتين، وتجميع وتركيب منظومتان جديدتان بالمطار.





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