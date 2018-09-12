ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق! وا…

#ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق! والمكلف بتسيير مهام جهاز الهجرة محمد الشيباني، ورئيسة الشؤون الإنسانية لبعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا، ومنظمات دولية معنية بملف الهجرة تابعة للأمم المتحدة، عرض كيفية نقل المهاجرين من مراكز الإيواء، الواقعة بالقرب من أماكن الإشتباكات، وتقديم الخدمات الصحية والإعاشة للمهاجرين المتواجدين بهذه المراكز.









