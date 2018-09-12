ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية، مع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليو…

#ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية، مع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الإربعاء، لحضور المدير المساعد لشؤون الأمنية #طرابلس، ومدير إدارة الإمتحانات بوزارة التعليم، تحديد موعد إمتحانات الدور الثاني لمرحلة إتمام الشهادة الثانوية، حيث ستبدأ يوم السبت القادم 15 سبتمبر 2018م.
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