ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية، مع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليو…

#ليبيا_الآن| بحث وكيل وزارة الداخلية، مع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، اليوم الإربعاء، لحضور المدير المساعد لشؤون الأمنية #طرابلس، ومدير إدارة الإمتحانات بوزارة التعليم، تحديد موعد إمتحانات الدور الثاني لمرحلة إتمام الشهادة الثانوية، حيث ستبدأ يوم السبت القادم 15 سبتمبر 2018م.









