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#ليبيا_الآن |باشرت وزارة الأقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة، وصندوق موا…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن |باشرت وزارة الأقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة، وصندوق موازنة الأسعار، اليوم الأربعاء، بتسليم 10900 كيس دقيق بوزن 50 كيلو، للحصة المخصصة من الدقيق المدعوم، للمخابز العاملة بمدينة #البيضاء وضواحيها.





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