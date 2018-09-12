ليبيا_الآن |باشرت وزارة الأقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة، وصندوق موا…

#ليبيا_الآن |باشرت وزارة الأقتصاد والصناعة بالحكومة الليبية المؤقتة، وصندوق موازنة الأسعار، اليوم الأربعاء، بتسليم 10900 كيس دقيق بوزن 50 كيلو، للحصة المخصصة من الدقيق المدعوم، للمخابز العاملة بمدينة #البيضاء وضواحيها.
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