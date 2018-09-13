#ليبيا_الآن| تتعرض الملايين من الفتيات في العالم للتحرش الإلكتروني بكل أشكاله، بدءاً من رسائل التعارف المجهولة، مروراً بالشتائم وإرسال الصور المخلّة، وصولاً إلى الأبتزاز والتشهير والتهديد والملاحقة أحياناً.

برأيكم هل تتعرض الفتيات في ليبيا لهذا النوع من التحرش بشكل كبير ؟

