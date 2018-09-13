#ليبيا_الآن | تم افتتاح عيادة ابن سيناء المخصصة لعناصر الاجهزة الأمنية في نطاق بلدية #البيضاء وجوارها، بحضورعميد بلدية البيضاء علي حسين، والنائب عن دائرة البيضاء عبدالمطلب ثابت، ووكيل عام وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة د. سعد عقوب، ومدير أمن البيضاء العقيد خالد البسطة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
من فريق عمل #ليبيا_الآن، صباح الخير يا #ليبيا! نبدأ يومنا بصورةٍ من برج الساعة…
تم النشر منذُ 52 دقيقة
مصدر الخبر / قناة الان
#ليبيا_الآن| تتعرض الملايين من الفتيات في العالم للتحرش الإلكتروني بكل أشكاله، …
تم النشر منذُ 10 ساعات
مصدر الخبر / قناة الان
أضف تعليقـك