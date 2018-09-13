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#ليبيا_الآن | تم افتتاح عيادة ابن سيناء المخصصة لعناصر الاجهزة الأمنية في نطاق …

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | تم افتتاح عيادة ابن سيناء المخصصة لعناصر الاجهزة الأمنية في نطاق بلدية #البيضاء وجوارها، بحضورعميد بلدية البيضاء علي حسين، والنائب عن دائرة البيضاء عبدالمطلب ثابت، ووكيل عام وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة د. سعد عقوب، ومدير أمن البيضاء العقيد خالد البسطة.





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