#ليبيا_الآن | إحتضنت قاعة الاجتماعات في بلدية #سرت دورة تدريبة في تشغيل وتشخيص أعطال جهاز التحكم لإشارة المرور الضوئية، بمشاركة 10متدربين من قسم المرور سرت، وإدارة المشروعات في البلدية، وشركة الكهرباء سرت، وتستمر 5 أيام.
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