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#ليبيا_الآن | سقطت فجر أمس قذيفة على أحد المنازل خلف المجمع الصحي في بلدية #أب…

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | سقطت فجر أمس قذيفة على أحد المنازل خلف المجمع الصحي في بلدية #أبو_سليم ما سبب إصابة عدد من المدنيين المارين بالجوار، بينهم إصابة بليغة، إضافة لتعرض المبنى للأضرار.




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