ليبيا_الآن | سقطت فجر أمس قذيفة على أحد المنازل خلف المجمع الصحي في بلدية #أب…

#ليبيا_الآن | سقطت فجر أمس قذيفة على أحد المنازل خلف المجمع الصحي في بلدية #أبو_سليم ما سبب إصابة عدد من المدنيين المارين بالجوار، بينهم إصابة بليغة، إضافة لتعرض المبنى للأضرار.







