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#ليبيا_الآن | سلّمت بلدية #البيضاء أَسِرّة ومراتب طبية وطاولات وخزائن لكل من إ…

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | سلّمت بلدية #البيضاء أَسِرّة ومراتب طبية وطاولات وخزائن لكل من إدارة مستشفى عمر المختار، وإدارة مستشفى مراوة.




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