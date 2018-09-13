ليبيا_الآن | سلّمت بلدية #البيضاء أَسِرّة ومراتب طبية وطاولات وخزائن لكل من إ…

#ليبيا_الآن | سلّمت بلدية #البيضاء أَسِرّة ومراتب طبية وطاولات وخزائن لكل من إدارة مستشفى عمر المختار، وإدارة مستشفى مراوة.
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