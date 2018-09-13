ليبيا_الآن | أعلنت حكومة الوفاق اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنف…

#ليبيا_الآن | أعلنت حكومة الوفاق اعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي والخطوات التنفيذية لتحقيقه، خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري، ومحافظ مصرف #ليبيا المركزي الصديق الكبير، ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق. يتضمن البرنامج معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات
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