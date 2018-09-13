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#ليبيا_الآن | زار الفريق الطبي التابع للجنة الدولية للإغاثة مركز إيواء المهاجري…

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | زار الفريق الطبي التابع للجنة الدولية للإغاثة مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في طريق السكة في #طرابلس، للكشف على نزلاء المركز، والوقوف على حالتهم الصحية، وإعطاء العلاج لبعض الحالات المرضية.



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