ليبيا_الآن | زار الفريق الطبي التابع للجنة الدولية للإغاثة مركز إيواء المهاجري…

#ليبيا_الآن | زار الفريق الطبي التابع للجنة الدولية للإغاثة مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في طريق السكة في #طرابلس، للكشف على نزلاء المركز، والوقوف على حالتهم الصحية، وإعطاء العلاج لبعض الحالات المرضية.
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