ليبيا_الآن | زار الفريق الطبي التابع للجنة الدولية للإغاثة مركز إيواء المهاجري…

#ليبيا_الآن | زار الفريق الطبي التابع للجنة الدولية للإغاثة مركز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في طريق السكة في #طرابلس، للكشف على نزلاء المركز، والوقوف على حالتهم الصحية، وإعطاء العلاج لبعض الحالات المرضية.





