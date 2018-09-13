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#ليبيا_الآن | سلّم مكتب الشؤون الصحية في بلدية #البيضاء جهاز الأشعة الذي تم تو…

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | سلّم مكتب الشؤون الصحية في بلدية #البيضاء جهاز الأشعة الذي تم توريده بموجب عقد رقم 4 سنة 2018، للعيادة رقم 3، وقام بتركيبه وتشغيل منظومته.




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