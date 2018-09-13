#ليبيا_الآن | إجتمع وكيل بلدية #البيضاء مع مدير مكافحة المخدرات الجبل الاخضر، ورئيس مكافحة الظواهر الهدامة في البحث الجنائي، ومفتشين من مكتب الشؤون الصحية، ونقيب الصيادلة في الجبل االاخضر، ورئيس مجلس الحكماء والاعيان ، لبحث المتابعات الميدانية لبعض الصيدليات وشركات استيراد الادوية واكتشاف عدد من الادوية النفسية متداولة دون رقابة، لما لها من تأثير كالمخدرات









