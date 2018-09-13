ليبيا_الآن | أقامت شركة سيجما للتعليم والتدريب، بالتعاون مع المجلس التسييري لب…

#ليبيا_الآن | أقامت شركة سيجما للتعليم والتدريب، بالتعاون مع المجلس التسييري لبلدية #مصراتة، دورة تدريبية في مجال تأهيل معلمي رياض الأطفال بحضور مجموعة من معلمي ومعلمات رياض الأطفال العامة والخاصة في بلديتي #غات و #أوباري. ودار خلال الجلسة حوارٌ بناء حول أهمية رياض الأطفال، ودور معلمي هذا المرحلة
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