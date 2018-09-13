الظواهري يقر بأن الحركة الجهادية العالمية في ورطة
دبي- الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)
لا يزال أيمن #الظواهري، زعيم #تنظيم_القاعدة، يمثل أحد كبار دعاة #الإرهاب في العالم، وبالتالي فإن ما يقوله له تداعياته على أمن الملايين من الأبرياء حول العالم.
ومع ذلك ، فإن خطاباته طويلة ومملة للجمهور العام. يحتاج المرء حقا إلى جهد كبير و الى اعتصاررسائله العفنة بشدة ليستخرج بعضا مما يريده اختصارا على المتابعين ، فعلنا ذلك بالضبط و هذه هي النقاط الرئيسية الثلاثة التي وجدنا ان الظواهري يريد ايصالها:
1- الحركة الجهادية تعاني من الانقسامات الداخلية واسعة النطاق.
2- الأعداء يستخدمون الهجمات الجوية بشكل فعال للغاية للقضاء على أعضاء القاعدة.
3- أتباع القاعدة ممنوعون من التعاون مع أمريكا ضد داعش.
إذا كنتم ترغبون في معرفة أكثرتابعوا التقرير التالي :
تفاصيل: https://bit.ly/2x58IEH
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