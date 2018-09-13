

الظواهري يقر بأن الحركة الجهادية العالمية في ورطة

دبي- الإمارات العربية المتحدة (غرفة الأخبار)

لا يزال أيمن #الظواهري، زعيم #تنظيم_القاعدة، يمثل أحد كبار دعاة #الإرهاب في العالم، وبالتالي فإن ما يقوله له تداعياته على أمن الملايين من الأبرياء حول العالم.

ومع ذلك ، فإن خطاباته طويلة ومملة للجمهور العام. يحتاج المرء حقا إلى جهد كبير و الى اعتصاررسائله العفنة بشدة ليستخرج بعضا مما يريده اختصارا على المتابعين ، فعلنا ذلك بالضبط و هذه هي النقاط الرئيسية الثلاثة التي وجدنا ان الظواهري يريد ايصالها:

1- الحركة الجهادية تعاني من الانقسامات الداخلية واسعة النطاق.

2- الأعداء يستخدمون الهجمات الجوية بشكل فعال للغاية للقضاء على أعضاء القاعدة.

3- أتباع القاعدة ممنوعون من التعاون مع أمريكا ضد داعش.

إذا كنتم ترغبون في معرفة أكثرتابعوا التقرير التالي :

تفاصيل: https://bit.ly/2x58IEH

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