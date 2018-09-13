ليبيا_الآن | أعرب وزير خارجية #إيطاليا إنزو مورافو ميلانزي عن رغبة بلاده في ت…

#ليبيا_الآن | أعرب وزير خارجية #إيطاليا إنزو مورافو ميلانزي عن رغبة بلاده في تنظيم مؤتمر حول #ليبيا في #صقلية، في النصف الأول من شهر نوفمبر المقبل، “بشكل رمزي”، في “أرض تعني رمزيًّا اليد الممدودة فوق المتوسط”، بحسب ميلانزي، الذي أكّد أن المؤتمر تم تحديده قبل شهر ديسمبر الذي من المقرر إجراء انتخابات فيه