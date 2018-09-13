ليبياـالآن| الناطق الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”: اتفق النواب في جل…

#ليبياـالآن| الناطق الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”: اتفق النواب في جلستهم الطارئة التي عقدت اليوم الخميسن على تمرير قانون الاستفتاء، على أن لا تتم احالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، إلا بعد اجراء التعديل الدستوري اللازم لضمان عدم الطعن.
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قناة الان
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