ليبياـالآن| من لقاء رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج”، بـقائد ” آفريكوم ” الج…

#ليبياـالآن| من لقاء رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج”، بـقائد ” آفريكوم ” الجنرال توماس والدهاوسير ، والقائم بأعمال السفير #الأمريكي لدى #ليبيا دونالد بلوم، في #تونس، لبحث طورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا وما شهدته العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة.
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