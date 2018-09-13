ليبياـالآن| من لقاء رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج”، بـقائد ” آفريكوم ” الج…

#ليبياـالآن| من لقاء رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج”، بـقائد ” آفريكوم ” الجنرال توماس والدهاوسير ، والقائم بأعمال السفير #الأمريكي لدى #ليبيا دونالد بلوم، في #تونس، لبحث طورات الموقف السياسي والأمني في ليبيا وما شهدته العاصمة طرابلس في الآونة الأخيرة.





