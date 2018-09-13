#ليبياـالآن| البعثة الأميية في #ليبيا: الاجتماع الفني العسكري الذي عقد، الخميس، بحضور نائبة المبعوث الاممي إلى #ليبيا، ستيفاني وليامز، والقادة العسكرين بغرب ليبيا، اتفق على وضع آلية لقوة مشتركة للفصل بين القوات المتنازعة وفض الاشتباك في العاصمة.