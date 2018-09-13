ليبياـالآن| مشروع النهر الصناعي: المياه ستصل، مساء الخميس إلى #طرابلس والمناط…

#ليبياـالآن| مشروع النهر الصناعي: المياه ستصل، مساء الخميس إلى #طرابلس والمناطق المجاورة.
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
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