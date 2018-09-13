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#ليبياـالآن| وزير داخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، “عبد السلام عاشور”: قوة …

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| وزير داخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني، “عبد السلام عاشور”: قوة فض النزاع ستدخل مناطق الاشتباكات بدءًا من الأسبوع المقبل.

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قناة الان

قناة الان

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