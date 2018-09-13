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#ليبياـالآن| أعضاء #برقة في مجلس النواب يصدرون بيانًا يعلنون فيه رفضهم إقرار ق…

تم النشر منذُ 23 ساعة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبياـالآن| أعضاء #برقة في مجلس النواب يصدرون بيانًا يعلنون فيه رفضهم إقرار قانون الاستفتاء الذي تم بواسطة 30 نائبًا من إقليم طرابلس قد اجتمعوا في مقر المجلس خارج الأيام القانونية المحددة للعمل.

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قناة الان

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