ليبياـالآن| أعضاء #برقة في مجلس النواب يصدرون بيانًا يعلنون فيه رفضهم إقرار ق…

#ليبياـالآن| أعضاء #برقة في مجلس النواب يصدرون بيانًا يعلنون فيه رفضهم إقرار قانون الاستفتاء الذي تم بواسطة 30 نائبًا من إقليم طرابلس قد اجتمعوا في مقر المجلس خارج الأيام القانونية المحددة للعمل.
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
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