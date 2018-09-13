ليبياـالآن| أعضاء #برقة في مجلس النواب يصدرون بيانًا يعلنون فيه رفضهم إقرار ق…

#ليبياـالآن| أعضاء #برقة في مجلس النواب يصدرون بيانًا يعلنون فيه رفضهم إقرار قانون الاستفتاء الذي تم بواسطة 30 نائبًا من إقليم طرابلس قد اجتمعوا في مقر المجلس خارج الأيام القانونية المحددة للعمل.