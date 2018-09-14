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#ليبيا_الآن | تواصل بلدية #أوجلة، بالتعاون مع إدارة شركة المدار الجديد ومركز ا…

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | تواصل بلدية #أوجلة، بالتعاون مع إدارة شركة المدار الجديد ومركز الخدمات في المدينة، أعمال تركيب معدات إتصال وإنترنت عالي السرعة، في سبع محطات للشركة بين صيانة القديم وتركيب هوائيات جديدة. ومن المتوقع أن تبدأ المحطات فعلياً بالعمل بعد شهر بحسب الجدول المعد للتركيب.





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