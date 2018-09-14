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#ليبيا_الآن | جال الحرس البلدي فرع #سوق_الجمعة، برفقة عضو لجنة إدارة الأزمة سو…

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | جال الحرس البلدي فرع #سوق_الجمعة، برفقة عضو لجنة إدارة الأزمة سوق الجمعة أمس على المخابز العاملة داخل النطاق الإداري للبلدية، لمتابعة إلتزامهم بسعر رغيف الخبز ووزنه، بعد حصولهم على الدقيق بسعر المصنع.






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