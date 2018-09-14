ليبيا_الآن | باشرت الشركة العامة للكهرباء في بلدية #زوارة بحملة صيانة خمسة أب…

#ليبيا_الآن | باشرت الشركة العامة للكهرباء في بلدية #زوارة بحملة صيانة خمسة أبراج كهرباء ذات الضغط العالي في منطقة أبوكماش، والتي تضررت جراء حال الطقس والرياح في الفترة السابقة. ومن املتوقع أن تمتد فترة الصيانة لمدة ثلاثة أسابيع.











