ليبيا_الآن | أصدر عميد بلدية #زليتين قرارًا بإنشاء لجنة معالجة ومتابعة أزمة ا…

#ليبيا_الآن | أصدر عميد بلدية #زليتين قرارًا بإنشاء لجنة معالجة ومتابعة أزمة انقطاع الكهرباء في مستشفى زليتن التعليمي والمستشفيات والعيادات والمراكز التخصصية، لمعالجة هذه الأزمة ووضع الحلول العاجلة من حيث تشغيل مولدات انتاج الطاقة وتوفير الوقود ومستلزمات التشغيل ومتابعة صيانتها مع الجهات الاختصاص.