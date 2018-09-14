#ليبيا_الآن | إستقبل عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار منظمة ميثاق للمصالحة والسلم الأهلي، تحضيراً لمؤتمر “السلم الأهلي وسيادة القانون” المُزمع إقامته خلال شهر أكتوبر المقبل، بهدف نبذ العنف وتهديد السلم الاجتماعي ومنع استيفاء الحق بالذات وإنهاء مظاهر انتشار السلاح ورفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون، ووضع الضوابط الاجتماعية والأمنية لعودة مهجري المدينة
تعليقات
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والله كان معادش تقولوله مؤتمر مصالحة , لأنها مشتقة من كلمة مصلحة , وبعدين كلها تبدي تجري وراء مصالحها وتخلى البلاد سايبة , ولا لم الشمل لأنها مشتقة من شمال , وشمالات الصغار غاليات ..
سموه مؤتمر رد الأعتبار , مؤتمر الوحدة الليبية , مؤتمر الرباط الأجتماعي , مؤتمر التجمع الليبي الموحد ,, ممكن يمشي الحال
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والله كان معادش تقولوله مؤتمر مصالحة , لأنها مشتقة من كلمة مصلحة , وبعدين كلها تبدي تجري وراء مصالحها وتخلى البلاد سايبة , ولا لم الشمل لأنها مشتقة من شمال , وشمالات الصغار غاليات ..
سموه مؤتمر رد الأعتبار , مؤتمر الوحدة الليبية , مؤتمر الرباط الأجتماعي , مؤتمر التجمع الليبي الموحد ,, ممكن يمشي الحال وأنشاء ترد كيف الأول وخير ….
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