#ليبيا_الآن | إستقبل عميد بلدية #بنغازي عبدالرحمن العبار منظمة ميثاق للمصالحة والسلم الأهلي، تحضيراً لمؤتمر “السلم الأهلي وسيادة القانون” المُزمع إقامته خلال شهر أكتوبر المقبل، بهدف نبذ العنف وتهديد السلم الاجتماعي ومنع استيفاء الحق بالذات وإنهاء مظاهر انتشار السلاح ورفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون، ووضع الضوابط الاجتماعية والأمنية لعودة مهجري المدينة





