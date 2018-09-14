#ليبيا_الآن | إجتمع عميد وأعضاء بلدية #أوجلة مع مدير شركة المياة و الصرف الصحي في المدينة وشيوخ المدينة وعدد من الأهالي، لبحث مستجدات أعمال تنفيذ خطوط مياه الشرب وعلى رأسها الخط الجديد المغذي لمنطقتي السواني والسباخ. و أكد مدير شركة المياه أن الاعمال مستمرة وعلى أكمل وجه.







