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#ليبيا_الآن | إجتمع عميد وأعضاء بلدية #أوجلة مع مدير شركة المياة و الصرف الصحي…

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | إجتمع عميد وأعضاء بلدية #أوجلة مع مدير شركة المياة و الصرف الصحي في المدينة وشيوخ المدينة وعدد من الأهالي، لبحث مستجدات أعمال تنفيذ خطوط مياه الشرب وعلى رأسها الخط الجديد المغذي لمنطقتي السواني والسباخ. و أكد مدير شركة المياه أن الاعمال مستمرة وعلى أكمل وجه.




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