#ليبيا_الآن | إجتمع عميد وأعضاء بلدية #أوجلة مع مدير شركة المياة و الصرف الصحي في المدينة وشيوخ المدينة وعدد من الأهالي، لبحث مستجدات أعمال تنفيذ خطوط مياه الشرب وعلى رأسها الخط الجديد المغذي لمنطقتي السواني والسباخ. و أكد مدير شركة المياه أن الاعمال مستمرة وعلى أكمل وجه.
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
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