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#ليبيا_الآن | قامت شركة الخدمات العامة في #الجبل_الأخضر بحملة موسعة من مدخل مد…

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | قامت شركة الخدمات العامة في #الجبل_الأخضر بحملة موسعة من مدخل مدينة #البيضاء الغربي وصولًا إلى مدينة #شحات، تولت فيها إدارة المنتزهات والحدائق بمسح وتنظيف المساحات الخضراء، وإعادة التشجير، وتولى قسم النظافة رفع القمامة والمخلفات.







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