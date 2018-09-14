ليبيا_الآن | قامت شركة الخدمات العامة في #الجبل_الأخضر بحملة موسعة من مدخل مد…

#ليبيا_الآن | قامت شركة الخدمات العامة في #الجبل_الأخضر بحملة موسعة من مدخل مدينة #البيضاء الغربي وصولًا إلى مدينة #شحات، تولت فيها إدارة المنتزهات والحدائق بمسح وتنظيف المساحات الخضراء، وإعادة التشجير، وتولى قسم النظافة رفع القمامة والمخلفات.
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