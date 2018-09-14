#ليبيا_الآن | مدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا، لمدة سنة أخرى، لتاريخ 15 سبتمبر 2019. وطلب المجلس في قراره من البعثة “المساعدة في ممارسة الوساطة، وبذل المساعي الحميدة على الصعيد الوطني”، لحل الأزمة الليبية، مؤكدًا التزام المجلس “بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية”
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
تم النشر منذُ 16 دقيقة
#ليبيا_الآن| أختتمت الدورة التدريبية الثانية حول فن السكريتارية وإدرة المكاتب، …
تم النشر منذُ 44 دقيقة
#عاجل -هجوم إرهابي يستهدف مديرية أمن زليتن
تم النشر منذُ 45 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
#ليبيا_الآن| نظمت إدارة الخدمات الصحية #بالقره_بوللي وشركة روح ليبيا، أمس الخم…
تم النشر منذُ 1 ساعة
أضف تعليقـك