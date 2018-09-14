#ليبيا_الآن | مدد مجلس الأمن الدولي ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في #ليبيا، لمدة سنة أخرى، لتاريخ 15 سبتمبر 2019. وطلب المجلس في قراره من البعثة “المساعدة في ممارسة الوساطة، وبذل المساعي الحميدة على الصعيد الوطني”، لحل الأزمة الليبية، مؤكدًا التزام المجلس “بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية”