ليبيا_الآن| صرح وكيل التعليم بحكومة الوفاق ورئيس اللجنة التنفيذية العليا للامت…

#ليبيا_الآن| صرح وكيل التعليم بحكومة الوفاق ورئيس اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات عادل جمعة، أن الوزارة عممت على كافة المناطق، إستقبال أي طالب له دور ثاني (الشهادتين الاعدادية والثانوية)، منعته الظروف يكون بلجنته الامتحانية، مراعاةً لنزوح بعض الطلبة من مناطقهم، تسهيلاً لهم لإجراء امتحاناتهم.
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