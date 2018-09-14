ليبيا_الآن| رفض عميد كيلة التربية #زوارة، فتح أبواب الكلية أمام الطالبات لإجر…

#ليبيا_الآن| رفض عميد كيلة التربية #زوارة، فتح أبواب الكلية أمام الطالبات لإجراء إمتحانات الشهادة الثانوية، بحجة غياب الأمن الذي قد يعرض الطلبة وأعضاء اللجنة للأعتداء اللفظي والجسدي، ومبني الكلية للتخريب، ودعت اللجنة التنفيذية العليا للامتحانات، اليوم الجمعة، الطالبات بالتوجه لأقرب مقر لجنة امتحانية بالمناطق المجاورة لتأدية امتحاناتهن غداً السبت.