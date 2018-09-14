#ليبيا_الآن| أصدر وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، أمس الخميس، قرار رقم (209) لسنة 2018م، بشأن تحديد مواعيد الدراسة؛ والامتحانات لطلبة الشهادات العامة؛ لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019/2018م.



