#ليبيا_الآن| أصدر وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، أمس الخميس، قرار رقم (209) لسنة 2018م، بشأن تحديد مواعيد الدراسة؛ والامتحانات لطلبة الشهادات العامة؛ لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019/2018م.
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