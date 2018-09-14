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#ليبيا_الآن| أصدر وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، أمس الخميس، قرار رقم (…

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| أصدر وزير التعليم بالحكومة الليبية المؤقتة، أمس الخميس، قرار رقم (208) لسنة 2018م، بشأن تحديد مواعيد الدراسة؛ والامتحانات لطلبة سنوات النقل؛ لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2019/2018م.


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