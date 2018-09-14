#الرائد_أخبار

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحث الخميس، في #طرابلس، مع القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا “آنجيس ماكي”تطورات الأوضاع السياسية، وملف الإصلاح الاقتصادي.

#ليبيا