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#الرائد_أخبار رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحث الخميس، في #طرابلس، …

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحث الخميس، في #طرابلس، مع القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا “آنجيس ماكي”تطورات الأوضاع السياسية، وملف الإصلاح الاقتصادي.

#ليبيا

عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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