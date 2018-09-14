الرائد_أخبار رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحث الخميس، في #طرابلس، …

رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحث الخميس، في #طرابلس، مع القائم بأعمال السفارة البريطانية لدى ليبيا “آنجيس ماكي”تطورات الأوضاع السياسية، وملف الإصلاح الاقتصادي.
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