ليبيا_الآن| أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، عن تنظيم فعاليات الملت…

#ليبيا_الآن| أعلنت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، عن تنظيم فعاليات الملتقى الأول للرعاية الصحية الأولية، تحت شعار “الواقع والتطلعات”، الذي سينطلق يوم الثلاثاء 2018/9/18، بقاعة فندق المنارة سوسة، تحت إشراف وتنظيم مدير إدارة المناطق الصحية والمكلف بمهام الرعاية الصحية الأولية بالوزارة إسماعيل العيضة، بتوجيهات ورعاية وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة سعد عقوب.
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