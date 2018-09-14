ليبيا_الآن| نظمت إدارة الخدمات الصحية #بالقره_بوللي وشركة روح ليبيا، أمس الخم…

#ليبيا_الآن| نظمت إدارة الخدمات الصحية #بالقره_بوللي وشركة روح ليبيا، أمس الخميس، بقاعة المركز الإعلامي، ورشة عمل طيبة لتعريف بأمراض الفم والأسنان وكيفية الوقاية والعلاج منها.









