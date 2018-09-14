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#ليبيا_الآن| نظمت إدارة الخدمات الصحية #بالقره_بوللي وشركة روح ليبيا، أمس الخم…

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| نظمت إدارة الخدمات الصحية #بالقره_بوللي وشركة روح ليبيا، أمس الخميس، بقاعة المركز الإعلامي، ورشة عمل طيبة لتعريف بأمراض الفم والأسنان وكيفية الوقاية والعلاج منها.





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