#ليبيا_الآن| أختتمت الدورة التدريبية الثانية حول فن السكريتارية وإدرة المكاتب، أمس الخميس، تنظيم هيئة الرقابة الإدارية، تنفيذ وأشرف الشركة العالمية الأولي للتدريب والأستشارات، المستهدف بها الأمناء الإداريين والإداريين بهيئة الرقابة الإدارية، بحضور مدير مكتب رئيس الهيئة، ومدير عام إدارة الشؤون الإدارية والمالية.









