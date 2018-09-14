ليبيا_الآن| استعدادات عدد من مؤسسات المجتمع المدني، لتجهيز قافلة “فزعة هل” لمس…

#ليبيا_الآن| استعدادات عدد من مؤسسات المجتمع المدني، لتجهيز قافلة “فزعة هل” لمساعدة الأهالي في مناطق الإشتباكات في مدينة #طرابلس، بمشاركة عدد من القطاعات والخيرين من المدينة، تحت إشراف بلدية #سرت.





