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#ليبيا_الآن| استعدادات عدد من مؤسسات المجتمع المدني، لتجهيز قافلة “فزعة هل” لمس…

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| استعدادات عدد من مؤسسات المجتمع المدني، لتجهيز قافلة “فزعة هل” لمساعدة الأهالي في مناطق الإشتباكات في مدينة #طرابلس، بمشاركة عدد من القطاعات والخيرين من المدينة، تحت إشراف بلدية #سرت.



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